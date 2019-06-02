疑因酒店糾紛男子遭開槍 北市警逮3人

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市大同區昨天發生1名男子遭人開槍，警方在24小時內，逮捕涉嫌開槍的吳姓男子等3人。警方今天說，有幫派背景的吳男遭逮後稱，和被害人在酒店起糾紛才犯案，訊後送辦。

台北市警察局大同分局今天上午召開記者會，偵查隊長謝志鑫表示，昨天中午獲報，重慶北路3段附近有民眾遭人開槍受傷，派員到場發現，傷者已被送醫，事後在現場找到3枚彈殼。

警方查出，蘇姓被害人昨天和友人開車行經重慶北路3段附近巷弄，忽然遭後方尾隨的一部車輛開槍襲擊，歹徒涉開3槍，其中1槍擊中坐在副駕駛座的蘇男左手臂，蘇男友人立即駕車逃離現場，並把人送醫，經醫治後，無生命危險。

警方組專案小組查緝，調監視器掌握2部涉案車輛，經查，有多項前科的幫派分子吳男等人疑涉案。專案小組掌握吳男等人在新北市新店區出沒，附近前往埋伏，也循線逮捕吳男等3人，並起出1把改造槍。

吳男遭逮後稱，因日前和被害人在東區酒店內爆發糾紛鬥毆，事後心生不滿，憤而犯案。警方指出，吳男等人是有計畫犯案，是否有其他犯案因素，仍待釐清。

警方訊後依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把吳男等人移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080602