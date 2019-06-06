男子涉竊電挖比特幣遭逮 台電擬求償550萬

刑事局6日舉行「虛擬貨幣挖礦機農場盜用民生電能案」破案記者會，偵查第二大隊第二隊隊長黃維和（圖）說明查獲林姓男子於出租公寓私接台電線路，作為比特幣挖礦機農場使用等偵辦過程。中央社記者黃麗芸攝 108年6月6日

（中央社記者黃麗芸台北6日電）有水電相關背景的25歲林姓男子於出租公寓私接台電線路，作為比特幣挖礦機農場使用，刑事局接獲線報進行調查，4日搜索逮捕，台電也擬向林男求償約新台幣550萬元。

刑事局今天召開「虛擬貨幣挖礦機農場盜用民生電能案」破案記者會，偵查第二大隊第二隊隊長黃維和表示，5月底接獲線報指出，桃園市桃園區中正二街附近有異常高溫現象，疑有竊電情形。

刑事局隨即會同台電稽查課人員至當地展開地毯式調查，經檢查後發現鄰近一處老舊公寓有異狀，其大門口右上方電箱內的3條電線均已剪斷，犯嫌故意以障眼法製造該處看似無竊電情形。

但經追查發現，犯嫌實際是利用門外柱子偷接導線引入屋內供竊電設備使用，循線到公寓2樓門外也聽到疑似電腦運轉的低沉聲音，研判該處確有竊電情形，犯嫌欲透過偷電省下大量電力費用，並進而牟取挖比特幣暴利。

警方隨後申請搜索票並於4日進入公寓2樓搜索，現場查扣挖礦電腦機124台、WIFI分享器1台、路由器1台及筆記型電腦1台等挖礦工具。

據了解，林男具有水電背景，所以能獨力完成竊電和安裝挖礦設備作業，他承租案發地公寓才1個月，實際開始運轉挖礦約2週，隨即被警方破獲。

全案詢後依竊盜罪移送桃園地檢署審理；另，台電公司也將依電業法相關規定，違規用電按設備容量計算3個月以上1年以下進行追償電費，初估將向林男求償約550萬元。（編輯：李錫璋）1080606