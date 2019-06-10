劉政池七七行館案 二審判刑2年4月

（中央社記者劉世怡台北10日電）前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池涉占國土蓋七七行館案，二審高院今天依水土保持法判刑2年、偽造文書罪判4月（可科罰金）；同案被告陽管處前處長蔡佰祿3人逆轉獲判無罪。可上訴。

劉政池得知宣判結果發聲明表示遺憾，他說從本案爆發以來，負屈含冤迄今已歷六載，妻帑家族無不遭受牽連，司法資源耗費甚巨，將與律師團隊研讀判決書後提起上訴救濟，以辨曲直，他深信台灣司法終將回歸正途，是非公道，終有大白之日。

檢方起訴認定，劉政池竊占國有土地面積逾4000平方公尺，依竊占及違反水土保持法等罪嫌起訴，劉家除劉政池外，被起訴的還包括劉政池胞妹劉子瑩、長女劉冠廷、二女兒劉冠余。

此外，陽管處前處長蔡佰祿、前組長李朝盛、前承辦人謝文華等涉嫌圖利劉政池取得建造執照，也被依貪污罪嫌起訴。

一審士林地院認定，劉政池開挖公有山坡地並私設貨櫃違反水保法，判刑2年3個月，他的胞妹及兩名女兒則無罪；蔡佰祿、李朝盛、謝文華被依貪污圖利罪判刑2年7月至6年不等刑期。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判；二審合議庭認定，劉政池觸犯二個水土保持法的非法占用致水土流失未遂罪，判刑2年，地下貨櫃屋沒收，另觸犯偽造文書罪判刑4月，得易科罰金；他的胞妹及兩名女兒仍判無罪。

二審合議庭指出，劉政池以親人名義為申請人，利用滅失登記的詐欺手段，隱匿申請整建建物，再以不實切結書，取得房屋稅籍資料變更後，趁會勘機會，以不實陳述使陽管處公務員核准建造執照及使用執照，蔡佰祿、李朝盛、謝文華並沒有圖利的犯意，因此改判3人無罪。全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1080610