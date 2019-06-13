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偵查不公開新法上路 民團將監督檢警

最新更新：2019/06/13 12:37

（中央社記者林長順台北13日電）「偵查不公開作業辦法」新法將於15日正式施行，民間司改會等民間團體今天召開記者會，表示將接受民眾檢舉、觀看電視新聞等方式，監督偵查機關是否落實「偵查不公開」。

司改會指出，2017年司改國是會議決議通過多項偵查不公開決議，「偵查不公開作業辦法」新法將於15日正式施行，這天也剛好是「警察節」，執行面上將會帶給最常被申訴「違反偵查不公開」的警界的最大挑戰，值得追蹤監督後續的執行成效。

司改會表示，民國106年與民間團體設立「偵查不公開專案小組」，2年多來密切關注「偵查不公開」落實狀況，發現警方將值勤密錄器剪輯成影片公開、廉政署將偵查中案件以新聞稿方式公開、警方洩漏年僅10歲涉案少年照片與個資等違反偵查不公開情形。

另外，去年的普悠瑪翻車案中，檢方偵查中疑似洩漏司機前科給媒體。

司改會認為，雖然偵查不公開的法規一直都有，但徒法不足以自行，過往偵查機關守法態度消極，造成法規執行上出現嚴重的問題。

司改會表示，新法施行後，「偵查不公開專案小組」將持續推展監督工作，除了繼續接受民眾「申訴」檢警調違反偵查不公開個案，並發起「看電視新聞監督偵查機關」，蒐集偵查機關違法事實。

此外，依據新法，偵查機關組成的「偵查不公開檢討小組」應每季對外公布檢討報告及查辦處分情形，民間團體將密切關注檢討報告，監督官方究責情形。（編輯：張銘坤）1080613

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