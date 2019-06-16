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查察非法移工 工地有人喊再抓房子蓋不起來啦

最新更新：2019/06/16 11:50

（中央社記者郝雪卿台中16日電）移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天宣布，在清水區一處工地查獲9名失聯移工及逾期滯留外僑，查緝過程現場有工人大喊「麥擱抓了，再抓房子蓋不起來啦」，令人印象深刻。

台中市專勤隊日前接獲線報，指台中市清水區一處工地有大批非法外籍人士從事板模及鋼筋工作，經過連日勘查及縝密規劃後，昨天前往執行聯合查緝。

專勤隊說，專勤隊人員在這處10餘層樓尚在進行鋼筋及板模作業的工地，查獲9名越南籍移工及逾期滯留外僑，其中3名從事板模工作、6名從事鋼筋綁鐵工作。

根據專勤隊初步調查發現，這批越南籍移工及外僑被查獲後都說是經由同鄉介紹前來工地工作。而查緝工作進行過程，現場工人甚至有人大喊「麥擱抓了，再抓房子蓋不起來啦」，讓專勤隊人員印象深刻。

台中市專勤隊指全案正持續追查上游非法仲介及雇主，失聯移工及逾期停留人士將儘速強制驅逐出境，呼籲國人勿心存僥倖，非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人申請（聘）的外國人從事工作，如遭查獲將依就業服務法規定，處以新台幣15萬元至75萬元罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080616

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