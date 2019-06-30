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中市清水警方提前交通大執法 空拍機協助值勤

最新更新：2019/06/30 15:35

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市警察局清水分局因應「酒駕重罰」新制上路，及遏制青少年暑假深夜飆車危駕，昨天提前執行「甕中捉鱉」交通大執法，還出動「空拍機」協助空中監看執勤，讓犯罪無所遁形。

台中市警察局清水分局長張啟祥今天表示，根據過往統計資料顯示，暑假期間是貪杯酒駕及飆車危駕的高峰期，為防堵酒駕及飆車危駕傷及無辜生命，今年選定「台61線西濱快速道路」的清水、梧棲等5處交流道匝道口，規劃重兵警力執行專案。

他說，專案將於暑假期間周末假日，結合國道七隊警察、台中港警總隊及鄰近大甲分局、烏日分局等超過上百名警力，荷槍實彈提前執行「甕中捉鱉」交通大執法。

警方配合這次交通大執法工作，還商請民間業者出動「空拍機」協助執勤，在各執法點空中監看，29日提前執行共取締酒駕8件、危險駕駛1件及各式惡性交通違規111件、一般刑案9件。

清水警分局交通組組長顏永椿指出，酒駕重罰新制7月1日上路後，只要涉及酒駕的處罰都非常重，新法針對酒駕拒測者第一次重罰新台幣18萬，第二次罰36萬，第三次以上按次加罰18萬。（編輯：陳俊碩）1080630

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