兼職案開庭 管中閔：深文周納入人於罪

（中央社記者林長順台北2日電）台大校長管中閔被控違法兼職案，公務員懲戒委員會今天公開審理。管中閔否認違法兼職，表示自己遭政治迫害，被「深文周納」與「羅織構陷」來入他於罪。

管中閔案是公懲會首次主動公開審理的案件，借用台灣高等法院專一法庭審理，並開放60席供民眾旁聽。中午12時30分左右就有民眾排隊，爭取旁聽名額。

審判長石木欽首先要求監察院說明移送要旨。監察院代表指出，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，擔任行政院政委兼國發會主委，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」的規定，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，獲取每年約新台幣65萬元的兼職報酬，違失情節重大。

管中閔則表示，今天懷抱著對司法的敬意出庭，希望在司法前面捍衛自己清白。他說，自己站在這裡，源頭在於有人不喜去年台大校長遴選結果，對他鋪天蓋地的政治抹黑，監察院的彈劾不過是所有政治追殺都不成功後的另一次迫害。

他指出，新的政治迫害就是以「深文周納」與「羅織構陷」來入人於罪。為了尋找違法證據，調取他近20年的所得稅資料，逐筆檢視，並要求各個單位交代與他的來往細節。即使這樣「上窮碧落下黃泉」，能找到的「證據」也只有他撰寫社論的稿費收入而已。

管中閔開庭後受訪時，還特別說明「深文周納」源自「史記酷吏列傳」，指不根據事實，而巧妙的援引苛刻的法條，陷人入罪。

公懲會今天傳訊壹週刊前社長裴偉、現任社長邱明輝說明。裴偉表示，當年以電話向管中閔邀稿時，管還是台大教授，未擔任政務官，邀稿時也未提到稿費，社方有權決定稿件是否刊登。管中閔並非壹週刊員工，也未在壹週刊任職。

裴偉表示，監察院之前披露疑似管中閔的文章，「都不是管中閔寫的」。他說完後，旁聽民眾笑聲不斷，審判長要求民眾肅靜。

審判長整理爭點後，要求監察院與管中閔兩造建議8月間適合開庭時間，將擇期再借高院專一庭開庭審理。（編輯：張銘坤）1080702