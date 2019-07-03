嘉義避暑景點大凍山10多人迷途 幸順利尋獲

（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）台南市10多名登山客日前到嘉義縣避暑熱門景點大凍山步道健行，不料回程卻迷途，且其中一名女子滑倒昏厥，轄區員警會同消防人員前往救援，所幸順利找到人，傷者也無大礙。

嘉義縣警察局竹崎分局中和派出所長蔡崇瑾今天表示，中和所於日前接獲民眾報案，指大凍山步道回頭嶺路段有10多名登山客迷途，請求協助。

員警沿著龍雲農場往大凍山回頭嶺林道路段尋找，終於在大凍山回頭嶺路段發現登山客，並指引正確下山方向，但其中方姓女登山客因天雨路滑，不慎在石塊上滑倒，曾昏厥約5分鐘，陪同的救護人員先檢視傷口，身體無外傷，意識清楚，因無法行走，便輪流攙扶協助搭救護車就醫。

蔡崇瑾指出，奮起湖大凍山步道位於大阿里山旅遊動線範圍，交通便利，周邊社區聚落食宿方便，且年均溫約攝氏20度，氣候十分涼爽，每到夏天，吸引全國各地民眾健行避暑，不過，部分不熟步道路線的民眾常會迷途，一個月至少都有一起求助案件。

蔡崇瑾提醒民眾，正值雨季，尤其山區下雨過後較為潮濕，地面容易長青苔，在山區活動常有滑倒情況，應盡量避免在濕滑路段行走，以免發生意外。（編輯：張芷瑄）1080703