不滿露宿廣場遭勸阻 男揮棒攻擊路人判刑1年

（中央社記者蕭博文台北7日電）男子黃龍福躺在汐止火車站廣場長椅上睡覺，不滿潘姓男子前來勸阻，持塑膠棒攻擊潘男。士林地方法院日前依傷害罪判處黃男有期徒刑1年，可上訴。

判決書指出，黃龍福民國108年1月5日凌晨，在新北市汐止火車站廣場長椅上睡覺，潘姓男子見狀前去勸誡黃男天冷、勿在該處睡覺，黃男認為潘男語帶諷刺而心生不滿，持塑膠棒毆打潘男頭部及身體。

潘姓男子數度遭黃男追打，受有顱內出血、頭部挫傷等傷害，士林地檢署依殺人未遂罪起訴黃男。

黃男供稱，與潘姓男子不相識、無冤無仇，沒有要殺害潘男的意思，當時潘男對他說這麼好有鐵板凳、睡袋可以睡覺，因此認為潘男在取笑他，而且潘男一直不離開，氣到忍無可忍才攻擊。

承審合議庭認為，黃男持塑膠棒攻擊潘男後，曾數度停止攻擊任其離去，因潘男又對黃男咆哮，黃男才前去追擊，況且2人只是言語誤會，認定黃男並無殺人的動機與犯意，因此論以傷害罪。

合議庭認為，黃男對他人身體健康顯然欠缺應有的尊重，但考量黃男沒有犯罪紀錄、坦承傷害犯行而略見悔悟之意，也曾表示希望法院安排和解，依傷害罪判處有期徒刑1年。（編輯：陳俊碩）1080707