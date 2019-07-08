台韓合作破獲詐騙機房 22人遣返回台偵辦

（中央社記者蘇木春台中8日電）白姓男子兩年前組成詐騙集團，赴韓國設立機房詐騙中國民眾，經台灣與當地警方合作，共逮捕59名成員並在韓國服刑，其中22人日前假釋後，由台灣警方遣返回台，後續由檢方偵辦中。

刑事警察局電信偵查大隊偵二隊今天表示，刑事局於民國106年初接獲線報指出，中部地區有男子長期潛伏海外，遙控在台詐騙集團幹部前往韓國等地區，設立電信詐欺話務機房並招攬成員分批出境詐騙中國民眾。

案經電信偵查大隊與台中市政府警察局第六分局等相關單位組成專案小組查緝，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大清查，發現集團白姓主嫌藏匿韓國，並在濟州島設置詐騙機房，電信偵查大隊透過刑事局國際科駐韓國聯絡官協調，與當地警方成立專案小組共同追查。

韓國警方於106年12月20日發動專案行動，在濟州島成功攻堅破獲詐騙集團，現場逮捕犯嫌59人，其中50人為台籍犯嫌、7名中國籍、2名韓國籍，現場查扣行動電話104支及筆電15台，清查發現集團於106年3至12月間不法所得共計新台幣1400萬餘元。

相關犯嫌由韓國法院判刑3年至10年不等刑期，日前22名犯嫌假釋出獄，由韓國遣送出境、台灣警方帶回，雖案件在詐欺罪部分由韓國法院判處確立，但犯嫌回國後仍需面對刑期更重的組織犯罪防制條例追訴，後續由台灣台中地方檢察署偵辦中。（編輯：陳俊碩）1080708