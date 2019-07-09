男師遭控騷擾未成年女學生 南市府介入查

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市一名女學生家長指控，女兒就讀國中時的一名社團男老師提供手機給女兒使用，並傳送充滿性暗示的訊息對話，向校方檢舉近5個月無下文。台南市教育局表示，已介入調查。

女學生的家長向媒體投訴指出，家長沒有買手機給女兒，但今年1月卻發現女兒有手機可以使用，後來發現是這名老師贈送的。檢查手機通訊軟體，發現這名男老師傳來的露骨調情對話，疑似要求女兒脫衣服，還有許多充滿性暗示的內容。

女學生家長向媒體表示，這名社團老師教學方式風趣，很受學生歡迎。今年2月1日向校方檢舉之後，校方到了2月18日才與家長聯繫。調查至今沒有結果，這名老師也一直躲避不肯面對。因此才選擇經由媒體發聲，希望不要有更多人受害。

台南市政府教育局對此發表聲明指出，教育局於2月18日接獲學校通報，立即請學校依性別平等教育法進行查處。但疑似行為人藉故不出席接受調查，當事學生也不願出席接受訪談，調查流程未能完備。後續將依據性平法規定裁罰，並得連續處罰，直至疑似行為人出席訪談為止。

台南市教育局指出，當事女學生部分，已請學校與家屬積極溝通，讓當事人接受訪談。另外，家長所提學校疑似知情未報、及相關說法有出入，教育局也已派人調查，將儘速釐清，若查證屬實將予以嚴懲。

台南市教育局指出，此案學校接獲檢舉時，當事女學生已升學至高中；且現有證據呈現案發時間是於女學生高中階段發生，還有許多疑點待釐清。疑似行為人為課後社團外聘老師，非正式教師，現已不在當事學校任教。因此案屬師對生案件，教育局仍督請學校主動檢舉調查，並組成調查小組介入。（編輯：陳俊碩）1080709