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陪兒釣魚不慎落海 警消台中電廠海域搜救中

最新更新：2019/07/12 18:41
一名范姓男子12日陪兒子到台中火力發電廠出水口旁釣魚時，疑不慎失足落海，警消獲報到場展開搜救，並通報海巡、空勤總隊協助。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月12日
一名范姓男子12日陪兒子到台中火力發電廠出水口旁釣魚時，疑不慎失足落海，警消獲報到場展開搜救，並通報海巡、空勤總隊協助。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）范姓男子今天陪兒子到台中火力發電廠出水口旁釣魚時，不慎失足落海，台中港務消防隊獲報前往搶救，並通報海巡、空勤總隊持續搜救中。

台中港務消防隊表示，今天中午12時12分接獲台中市政府消防局轉報指出，台中火力發電廠出水口有人落海，派遣救災車5輛、橡皮艇及警消人員12人前往搶救。

消防人員表示，落海者為54歲范姓男子，據范男的兒子表示，當天父親陪自己到台中火力發電廠出水口附近釣魚，靠近岸邊看其他人釣魚時不慎落海，雖父親會游泳，但落海時未抓住漂浮物，往北的方向漂流。

台中港務消防隊另請海巡隊巡防艇、空中勤務總隊直昇機及台中港務警察總隊加入搜救行列，目前仍在落海周邊海域搜救中。（編輯：黃世雅）1080712

台中港務消防隊表示，12日中午接獲台中市消防局轉報指出，在台中火力發電廠出水口有男子落海，隨即派遣救災車5輛、橡皮艇及警消人員12人前往搶救，也另通報海巡、空勤總隊協助搜尋。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月12日
台中港務消防隊表示，12日中午接獲台中市消防局轉報指出，在台中火力發電廠出水口有男子落海，隨即派遣救災車5輛、橡皮艇及警消人員12人前往搶救，也另通報海巡、空勤總隊協助搜尋。（台中港務消防隊提供）中央社記者蘇木春傳真　108年7月12日
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