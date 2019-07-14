竹科工程師收賄千萬 判2年10月沒收贓款

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹科學園區游姓與黃姓採購工程師，2人藉職務之便，向廠商收取回扣超過新台幣1900萬元，遭新竹地方法院判黃男5月徒刑、緩刑2年，游男判2年10月，並沒收43萬多元贓款。

判決指出，游姓工程師於2006年起在竹科某公司擔任工程師，2011年轉採購職務，與同事黃姓男子負責採購工程設備與耗材，2人藉職務之便，向有意投標的廠商收取回扣，護航特定廠商成為供應商。

由於游男疑似後續分贓較少，心生不滿，將收回扣的事告訴一名徐姓女業務，但最後因游男與徐女吵架翻臉，徐女憤而向公司檢舉游、黃2人收回扣之事，整起事件才曝光。

檢警調查，2011至2017年間，有多筆小額現金存入游男帳戶，累計超過1900萬元，且來源不明，甚至2017年5月遭公司開除後，就立即結清帳戶，顯見游男還有向其他廠商索取回扣的慣行，但檢調只查出2案。

對於指控，游男否認犯行，表示他未向廠商收取任何回扣，也未護航得標，更沒洩露底價，強調他有為了公司利益而進行報價比較，沒有背信的犯行；而黃男則向法官自白，且全盤托出他與游男犯行。

法官審酌，游男犯後矯飾其詞，且不與公司和解，全無悔意，依共同犯背信罪判游男1年10月、另犯背信罪判1年2月，2罪應執行2年10月，同時沒收43萬多元回扣贓款；而黃男因自白且全盤托出，判刑5月，緩刑2年。（編輯：李錫璋）1080714