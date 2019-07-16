瓦斯桶更換須謹慎 北市消揭安全4步驟

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市北投區6月發生更換瓦斯桶卻不慎氣爆釀2傷案件。台北市消防局今天表示，民眾更換瓦斯鋼瓶程序應遵守4步驟，包括先關閉舊瓶開關及周圍火源等，以免瓦斯外洩釀憾事。

北市消今天發布新聞稿表示，現除部分家庭使用電熱水器或電陶爐外，多數是使用瓦斯鋼瓶作為瓦斯爐或熱水器的燃氣來源，但近年發現有多起火災或氣爆案，都是因為更換瓦斯鋼瓶不慎引起而釀死傷。

其中，北投區今年6月就發生一起更換瓦斯桶卻不慎造成氣爆的案件，主因為民眾更換時，直接拔除熱水器與瓦斯鋼瓶相連管線，卻未先關閉瓦斯，造成瓦斯外洩，隨後因使用電器產生火花，進而導致氣爆，造成2人受傷。

北市消指出，去年北市松山區一間小吃店也因未關閉瓦斯和爐火，便直接更換瓦斯鋼瓶，同樣導致氣爆發生，造成3傷；民國105年內湖區也發生更換瓦斯桶卻不慎造成氣爆的類似，造成1人受傷。

為免因更換瓦斯鋼瓶而不慎引發氣爆，北市消呼籲，民眾應遵守更換瓦斯鋼瓶的4步驟，以避免瓦斯外洩釀禍。

首先，先關閉舊瓦斯鋼瓶開關及周圍火源；其次，再鬆開瓦斯鋼瓶連接的調整器；換裝新瓦斯鋼瓶接上調整器並旋緊；最後，打開新瓦斯鋼瓶開關，確認安裝妥當無漏氣。

北市消提醒，民眾若聞到疑似瓦斯外洩的臭味時，應先關閉瓦斯開關，採自然通風方式將瓦斯排出，切忌開啟電氣設備或點燃菸火、爐火等電、火源。

此外，若有大量瓦斯洩漏情形，則應立即通報消防機關處理。（編輯：方沛清）1080716