鄭惠中掌摑不起訴 鄭麗君重申拒絕個人暴力

（中央社記者趙靜瑜台北16日電）文化部長鄭麗君1月出席關懷資深藝人餐會，遭藝人鄭惠中打了一巴掌，鄭惠被依妨害公務罪嫌法辦，台北地檢署今天表示不提起公訴。鄭麗君晚間在臉書發文重申拒絕個人暴力。

鄭麗君今晚在臉書以「拒絕個人暴力，更要反省威權時期的國家暴力」為題表示，對於發生在她身上的暴力攻擊事件，「我必須重申，個人未提告絕不代表打人沒有錯」。

鄭麗君表示，暴力攻擊行為，不僅對個人造成傷害，攻擊者以表達不同意見為由訴諸暴力，也對民主造成傷害，更對台灣過去國家暴力下的傷痕歷史造成二度傷害，「台灣社會有各種自由多元的聲音，這是最珍貴的價值，不同意見可以對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見」。

鄭麗君說，很多朋友問她為何不提告，「我想說明的是，如果今天是我個人或我的家人受到暴力或汙衊，我必將透過法律途徑守護我及家人的名譽跟人身安全。但今日，我身為政務官，身為文化部長，我認為我更有責任促進社會直視暴力攻擊背後的根源，這一巴掌，正是出於對於傷痛歷史的冷漠及不瞭解，對於轉型正義加諸了不當的誤解與扭曲。因此，與其提告個人，我選擇並期待更多的社會對話。」

鄭麗君表示，白色恐怖受難者陳新吉今年5月過世，當年他身陷監囚之苦時曾和難友們約定，「活著的人，一定要把故事傳出去」，因此他長年為受難者記錄經歷，為歷史見證。

鄭麗君提到，在她遭攻擊後，陳新吉在臉書寫了一段文字，「在（景美白色恐怖紀念園區）紀念碑上的人大多已過世了，他們已沒有情感，他們已沒有記憶。有情感有記憶的是我們這些活著的人，活著是對抗命運最好，也是僅有的自由...」

鄭麗君說，面對這一巴掌，「其實受難前輩們心裡的痛，比我個人的痛還要痛」。

鄭麗君指出，唯有還原歷史真相，才能讓大家有同理心去了解受難者及其家屬的痛；唯有反省國家暴力及加害體系的錯誤，才知道如何修正當時的不正義，以避免未來再犯錯。

鄭麗君表示，轉型正義不只是面對過去，更是為了自己，為了重建社會共同的人權價值基礎，「轉型正義的目的在於促進社會和解，但和解並非和稀泥，和解應建立在真相跟公義的基礎之上，在正義的原則下和解，才能避免暴力再被複製」。（編輯：張雅淨）1080716