推罷免韓國瑜遭網路霸凌 尹立陳冠榮提告

民團「Wecare高雄」等團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，發起人尹立（左）因認為遭網路霸凌、人身攻擊，17日由律師陪同赴警局提告。（Wecare高雄提供）中央社記者陳朝福傳真 108年7月17日

（中央社記者陳朝福高雄17日電）「Wecare高雄」等團體發動罷免高雄市長韓國瑜行動，發起人尹立今天指出，發起行動後，包括他在內有多人遭網路霸凌，被人身攻擊，不曾做過的事也被冒名轉貼，因此提告。

尹立與同樣遭到網路霸凌的「高雄81氣爆自救會」會長陳冠榮，中午在律師陪同下前往高雄市警察局楠梓分局楠梓派出所提告。警方受理後，展開偵辦。

尹立表示，他不僅遭到人身攻擊的霸凌，還有他不曾做過的事與說過的話，也被轉貼傳送，被謾罵造謠抹黑。霸凌者不僅涉及毀謗及妨害名譽，還涉嫌偽造文書。他是行動發起人，要保護參與罷免行動者，不能放任霸凌行為，因此提告保障權益。

尹立並以在罷韓行動中有知名煎餅店老闆遭恐嚇為例，呼籲參與罷免行動者一旦遭到霸凌，應立即勇敢站出來，他會全力提供協助，並呼籲民眾響應罷韓行動。

在罷免韓國瑜行動方面，「Wecare高雄」及「公民割草行動」宣布罷韓連署書已突破13萬份。

依「公民割草行動」提供資料，罷免程序區分提議、連署、投票三階段。提議是1%公民數，即第一階段要有2萬2800份提議書；第二階段盼能達到30萬連署目標（以剔除不合格者），連署提議書要到市長就職一週年後才能提出。

第三階段等宣告罷免案成立才會辦理投票，選民數要有公民數的1/4。以高雄市去年底選舉公民228萬人，罷免投票通過門檻大約是58萬票。（編輯：戴光育）1080717