偽裝客戶住酒店 男子涉詐欺遭中檢起訴

（中央社記者蘇木春台中18日電）男子陳冠儒多次先打電話偽裝建設或遊艇公司幹部，佯稱會替客戶支付酒店住宿費用，陳男再假裝客戶入住酒店，以此詐取住宿、餐飲等不法利益，台中地檢署今依詐欺罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，男子陳冠儒先在民國107年10月28日下午3時多，打電話給台中市西屯區一家酒店，向櫃檯人員自稱是建設公司黃姓協理，並表示會代為支付陳姓客戶在同年10月29日至11月6日住宿9天期間的一切費用。

陳男在同年10月29日當天下午入住後，自稱建設公司黃姓協理會代為支付消費，直到同年11月6日中午12時多，陳男遲未至櫃檯辦理退房，酒店人員前往房間查看，才發現他早已離開，共計詐得飯店住宿、餐飲、洗衣及代購高鐵票等不法利益新台幣9萬7810元。

另外，陳男在108年3月20日晚間7時多，打電話到台中市西屯區另家酒店，向櫃檯人員自稱是遊艇公司黃姓業務副理，並佯稱為戴姓客戶訂房，同日晚間9時多，陳男持戴男的身分證入住，並表明黃姓業務副理會支付費用。

直到隔日晚間9時多，酒店人員接獲其他同業通報發現有異，要求陳男必須付清全部費用才能繼續入住，但陳男拒不付款，業者便向警方報案，陳男因此詐得飯店住宿、餐飲、洗衣及代購高鐵票等不法利益達1萬3208元。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、酒店監視器畫面及消費明細等證據，今天依詐欺罪嫌將陳男起訴。（編輯：李亨山）1080718