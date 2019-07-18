女子體內運毒被查獲 灌腸排出海洛因球68顆

藍姓女子涉嫌擔任人體運毒工具，高雄檢警會同航空警察局在高雄國際機場攔截查獲，帶往醫院以灌腸等方式排出體內海洛因球。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 108年7月18日

（中央社記者陳朝福高雄18日電）藍姓女子涉嫌擔任人體運毒工具，高雄檢警會同航空警察局在高雄國際機場攔截查獲，帶往醫院以X光查出體內都是滿滿的海洛因球，以灌腸等方式排出68顆，檢方也聲押獲准。

高雄檢警今天表示，高雄市警察局小港分局先於6月底獲報有人體運毒情資，這個跨境走私毒品情報可靠，立即報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，小港警分局並會同刑事警察局偵查第八大隊、航空警察局高雄分局等清查可疑入出境旅客。

經由多日清查鎖定目標藍女將由泰國至高雄國際機場入境，警方守株待兔在機場入境大廳等候，攔截查緝藍女帶往醫院以X光檢查，在體內發現滿是圓球形物體，讓警方和院方都嚇一跳，趕緊協助排出，共3天才排完68顆，重量共451公克。

檢警查出這些海洛因球先以保鮮膜包覆，然後再以紙膜層層包裝。員警表示，如果沒有情資通報，以人體運毒手法走私毒品不易查獲，而一旦包裝膜破裂，將危及運毒工具性命。每顆海洛因球約5至7公克。

至於這起人體運毒案是否與日前刑事局會同泰國警方及美國緝毒署，在曼谷查獲準備要運毒到台灣的毒梟集團有關，警方表示不便說明。

警方將藍女移送高雄地檢署偵辦，檢方向高雄地方法院聲押獲准。（編輯：林沂鋒）1080718