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查獲逾期居留越南籍移工 情侶檔女比男大24歲

最新更新：2019/07/19 14:36
嘉義縣中埔警分局19日宣布查獲3名逾期居留的越南籍移工，其中一對為情侶關係，且女比男大24歲，員警直稱這簡直是「母子戀」。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月19日
嘉義縣中埔警分局19日宣布查獲3名逾期居留的越南籍移工，其中一對為情侶關係，且女比男大24歲，員警直稱這簡直是「母子戀」。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真　108年7月19日

（中央社記者江俊亮嘉義縣19日電）「同溫層」的外籍移工是否比較容易來電，嘉義縣中埔警分局今天宣布查獲3名逾期居留的越南籍移工，其中一對為情侶關係，不過女比男大24歲，員警直稱這簡直是「母子戀」。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞指出，中埔警分局幹員與義仁派出所員警，昨天會同移民署專勤隊前往中埔鄉義仁村，在某民宅查獲2男1女逾期居留的越南籍移工。

警方詢問3人關係及有無在台非法打工時，1969年次的越南籍女子主動坦承，她有意在台灣打零工，但尚未找到工作，就被警方查獲。

這名越南籍女子也向警方大方坦承，她在找工作時認識1993年次越南籍男友並同居，雖然雙方年紀相差24歲，但已成為男女朋友關係。

女子向警方宣稱，在台灣未賺到錢寄回越南沒關係，重要的是找到心目中理想的伴侶，況且對方是個「小鮮肉」，也算是對在越南的家人有個交代了。

警方表示，這3名逾期居留的越南籍移工，依規定先移送移民署嘉義專勤隊收容，等待遣送回越南，並將循線追查是否有雇主非法僱用。（編輯：陳俊碩）1080719

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