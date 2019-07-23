裸男上街揮刀砍傷3人 二審判11年10月

（中央社記者劉世怡台北23日電）宜蘭男子林柏承被控與父親發生爭執，持刀追砍父親不成，竟持刀全裸到網咖砍殺女店員、顧客及揮刀劃傷路人，一審遭判12年。二審今天依兩個殺人未遂罪判刑11年10月，可上訴。

此外，陳姓路人當天協助壓制林柏承，反遭林柏承持刀劃傷部分，二審仍依傷害罪判林柏承4月徒刑，得易科罰金，不得上訴而確定。

判決指出，27歲林男去年5月2日晚間8時許在羅東鎮住處與父親發生口角後，林男疑情緒失控全身脫光後先徒手毆打父親，見父親拿椅子抵擋，轉到廚房拿菜刀準備追砍父親。

林男持刀後因未能找到父親，情緒更加失控，跑到羅東一間網咖內，對蔡姓女店員及陳姓顧客砍殺，受傷的陳姓顧客趁機拿滅火器，朝林男噴射，林男逃出店外，陳姓顧客追上與陳姓路人聯手將林男壓制在地。一審宜蘭地院依兩個殺人未遂罪判林男12年，另依傷害罪判刑4月，得易科罰金，案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審認定，依鑑定結果認為林男並無重大精神疾病，案發時辨識違法能力無顯著降低，一審未說明林男接續多次揮砍行為是接續犯，因此改判11年10月。（編輯：方沛清）1080723