臉書團購詐欺439人 女子二審判14年

（中央社記者劉世怡台北25日電）在臉書團購名車及禮券的女子蒲念慈被控詐欺439人，一審遭判14年，她提上訴，請求輕判，二審今天認定她惡性非輕，未與被害人和解，今天依439個詐欺罪，仍判14年。可上訴。

判決指出，蒲女在民國103年至105年底，以臉書社團刊登販售低於市價行情3成至5成的家電、3C產品、百貨公司禮券、連鎖餐廳餐券、婦嬰產品、汽車等產品訊息。

網友下訂後指控蒲女拖延出貨時間，或者是不出貨，甚至到後來也搞失蹤、不退款，因此在網路上爆料蒲女的行為涉嫌詐欺，受害者遍布全台；蒲女事後在律師陪同下，主動到新北市警新店分局說明；檢方偵辦後依法將她提起公訴。

一審台北地方法院認定蒲女明知商品銷售若以高買低賣，終有供貨不足、無從退款等問題，但她卻為了吸取大量資金，讓被害人產生財務損失，本案不法所得新台幣2億5000多萬元，共計435名被害人，依詐欺罪判蒲女14年徒刑。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理。蒲女開庭期間說，她承認全部詐欺的犯罪事實，但原審判14年太重，她知錯了，不是故意詐騙，否則之前她常出國，乾脆不要回國，且也不會以真名買車買房，現在車子房子都被查扣拍賣，還錢給部分被害人，她沒錢和全部被害人和解，日前打臨時工疑似犯法還被警察抓，請求法官輕判，且她應符合自首可減刑。

二審合議庭指出，陸續有案件送來併辦，其他被害人與本案為實質上同一案件，被害人共計439人，蒲女詐騙金額達新台幣2億5167萬1447元。

合議庭審酌，蒲女詐騙被害人犯行，嚴重危害社會信賴關係及經濟交易秩序，所為惡性非輕，迄今未能與被害人達成和解，行為也不符合自首要件，因此依刑法的以網際網路之傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，共計439罪，判刑14年，還可上訴。（編輯：方沛清）1080725