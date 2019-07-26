女兒離家8個月母發文尋人 基警2天尋獲

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）蔡姓女子離家8個月，母親陳女焦急到處尋找但音訊全無，只好在網路發文請求警方協助。基隆市第一警分局組長許耀彬得知後展開調查，2天後聯繫上蔡女，並請她向家人報平安。

居住在台中的陳姓女子23日在基隆市警察局第一分局臉書（Facebook）專頁發文指出，她是名非常傷心的母親，原本有個幸福的家，但在女兒負氣離家出走後全變了。

陳女表示，夫妻倆書讀不多，都是做工的，又要工作又要找女兒，已經7、8個月都累出病，還是音訊全無，她的眼睛也哭壞了，真的很擔心女兒是否有危險，請求警方幫忙。

許耀彬今天指出，從臉書得知消息後，立刻與陳女聯繫瞭解情形，並從中尋找蛛絲馬跡，經分析資料及查訪，昨天下午4時30分許，前往桃園一處民宅找到27歲蔡女。

許耀彬與蔡女訪談後，得知母女倆因故失和，蔡女在去年11月間離家後，陳女曾向台中警方通報女兒失蹤，警方將蔡女列為失蹤人口。蔡女得知後，自行前往派出所註銷失蹤紀錄，之後便搬到桃園居住。

由於蔡女已成年且沒有遭受不法侵害，許耀彬根據蔡女意願並未向陳女透露其女兒的住處地址，同時也請蔡女打電話回家向父母報平安。

許耀彬也將蔡女的想法告知其父母，陳女聞訊後感謝警方全力相助能很快就找到女兒，至少得知女兒平安無恙，也讓她焦急不安的情緒安定下來。（編輯：戴光育）1080726