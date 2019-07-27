台警加入反勒索病毒平台 與國外交換防毒資訊

（中央社記者劉建邦台北27日電）勒索病毒成資安風險，刑事局與歐洲刑警組織積極聯繫，順利在今年4月加入「反勒索病毒平台」，將與150個國外執法機關與公民營機構分享防毒資訊，是台灣首個加入執法單位。

刑事局國際科今天指出，勒索軟體（Ransomware）是一種透過電子檔案加密的惡意程式，若使用者不慎點閱，個人電腦與行動裝置會遭入侵，感染後需支付贖金才可解鎖、使用電腦或行動裝置，近年來成為嚴重資安風險。

刑事局表示，網路犯罪集團利用勒索病毒具備低風險、高報酬且無需特殊技能等特性作為犯罪工具，不斷從受害者身上獲利；為避免民眾成為勒索軟體受害者，去年9月由派駐荷蘭的聯絡官積極與歐洲刑警組織（Europol）聯繫，順利在今年4月加入「反勒索病毒平台」。

刑事局解釋，歐洲刑警組織網路犯罪中心及荷蘭國家警察署，聯合各國的公、民營機構及執法機關共同對抗網路勒索軟體，並在西元2016年7月創設「No More Ransom反勒索病毒平台」也架設網站。

刑事局說，該網站主要是協助提供勒索病毒的解鑰及解鎖程式，一般民眾、企業也可點取連結進入資料庫，免費索取各種解鑰工具，避免因遭病毒威脅，而支付贖金。

刑事局指出，可順利加入「反勒索病毒平台」是因歐洲刑警組織認定台灣警方有打擊、偵辦類似案件能力，且可提供相關技術、經驗，這也是台灣第一個加入平台的執法單位。

刑事局說，民眾和企業只要遵循簡單資安防護步驟，像定期更新、備份、安裝防禦軟體等，就可降低遭勒索病毒威脅的風險。如不幸遭病毒入侵，也可上「反勒索病毒平台」網站（www.nomoreransom.org）取得解鎖工具。（編輯：張銘坤）1080727