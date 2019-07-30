毒品情勢分析 高檢署：安非他命問題最嚴重

（中央社記者蕭博文台北30日電）高檢署今天舉辦毒品情勢分析及警示發布記者會時指出，安非他命、愷他命仍是台灣目前最大的毒品問題，其中又以安非他命問題最嚴重。

台灣高等檢察署檢察官王捷拓表示，包括第一線執法人員與民眾都還以為愷他命是台灣最氾濫的毒品，但事實上過去3年來，施用愷他命的人數已下降，反倒是安非他命的施用人口數悄悄上竄。

王捷拓指出，製造、運輸、販賣第二級毒品的人數從民國105年的3681人，上升至去年的5399人，其中超過95%都是安非他命；施用第二級毒品的人數也從103年的2萬4637人，上升至106年的3萬7611人，去年下降至3萬5304人，其中超過95%也都是安非他命，顯見安非他命問題嚴重。

王捷拓說，愷他命施用人數下降，與政府、媒體大力宣導有關，相關機關應加強宣導安非他命危害。

王捷拓表示，安非他命、愷他命、海洛因仍是危害台灣的三大毒品，高檢署因此於7月22日啟動平「安」、「K」Out專案，持續掃蕩。

針對毒品查緝量，王捷拓說，過去3年每年平均破獲約6000公斤毒品，但今年1到5月已破獲3492公斤，預測今年查獲量將達7557公斤；初犯施用毒品人數占全部施用毒品人數比例部分，從102年的40.2％下降到去年的26.5％，顯見毒品防制有所成效。（編輯：戴光育）1080730