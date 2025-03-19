中檢辦「打手訓練基地」案 2律師涉洩密給被告遭訴

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（中央社記者蘇木春台中19日電）執業律師王捷拓與洪姓律師，涉嫌在中檢偵辦「打手訓練基地」案時，將案件秘密洩漏給其他被告並致逃亡至今，案經檢方偵辦，日前依刑法非公務員洩密罪嫌將王捷拓等2人起訴。

台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，60歲王捷拓、36歲洪姓律師為執業律師，2人於民國110年2月間，因謝男成立的「打手訓練基地」，成員連男遭毆致死案，透過謝男親信施男，接洽擔任案件不同報告辯護人。

110年4月間，檢方拘提同案被告管男（綽號文哥）等人到案，王捷拓得知後到場擔任管男辯護人，洪姓律師也指派多名律師前往陪訊其他被告，檢方訊後向法院聲請羈押管男獲准。

王捷拓於台中地院裁定管男羈押禁見後，將獲知的「文哥稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串證的可能」等偵查秘密，先後告知施男與洪姓律師，洪姓律師並也將其他指派律師陪訊的偵查秘密，連同王捷拓告知的偵查秘密，先後告知施男等其他人而洩漏。

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管男等人涉及的違反組織犯罪條例等罪嫌，於110年5月間經檢方起訴後，因施男將王捷拓、洪姓律師獲知的偵查秘密回報給謝男，致使謝男研判對他不利而逃亡至今，中檢於110年6月間發布通緝。

全案經檢方偵辦，日前依刑法非公務員洩密罪嫌將王捷拓等2人起訴。（編輯：陳仁華）1140319