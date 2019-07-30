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外籍人士涉毒 高檢署：人數件數俱增

最新更新：2019/07/30 18:22

（中央社記者蕭博文台北30日電）台灣高等檢察署今天表示，外籍人士在台灣涉犯毒品案件的人數、件數俱增，其中包括從家鄉寄送含有毒品的成藥而遭法辦者，呼籲外籍人士勿再從家鄉寄送或攜帶藥品來台。

高檢署今天舉辦毒品情勢分析及警示發布記者會，並針對外籍人士涉及毒品案件提出報告；高檢署認為，外籍人士涉毒案件有增加趨勢，且多半發生在外籍移工，因此提出警示，希望各界合力解決此問題。

高檢署檢察官王捷拓表示，民國101年間，外籍人士因製造、販賣、運輸毒品遭法辦者有41人，但106年、107年分別增加至179人、189人，今年1至5月則有82人，毒品種類以安非他命、大麻為主。

王捷拓指出，101年間，外籍人士施用一、二級毒品人數為288人，但到106年已暴增至891人，今年1到5月則有445人。

高檢署提供的新聞資料則指出，103年至108年5月，外籍人士涉毒人數以泰國的1705人為最高，越南1501人居次，其餘依序為印尼634人、菲律賓221人、中國大陸213人、美國184人、馬來西亞149人、緬甸77人、香港69人、日本41人。

王捷拓還表示，許多外籍人士常請親友寄送感冒藥等藥品或自行攜帶來台，除可能觸犯藥事法，若成分含有毒品則恐觸犯毒品危害防制條例，希望外籍人士相信台灣醫療水準，勿再寄送、夾帶藥品來台。（編輯：張銘坤）1080730

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