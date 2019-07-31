婚仲直播買越女騙台男 移民署：違者開罰

（中央社記者黃麗芸台北31日電）媒體報導指，有不肖婚仲利用網路直播下標買越南女子，騙慘台灣男子。移民署今天表示，依法規定網路不得刊登跨國婚媒廣告，違者將依法裁處，若遭檢舉最高可處新台幣50萬元。

周刊王報導指出，有不肖業者利用網路直播進行「人肉販賣」，將外籍女性視為商品，供台男「線上選妃」，再從中騙取每人新台幣50萬元至100萬元仲介費，不少單身男子花光積蓄，卻落得人財兩失下場。

移民署今天發布新聞稿表示，相關報導案件已錄案調查，如查有違法事證，都將依法提報「跨國境婚姻媒合審查小組」進行裁處。

同時，將持續加強網路巡查力度，並運用各類媒體加強跨國（境）婚姻媒合宣導，以維法紀及保障民眾權益。

移民署指出，由於入出國及移民法規定跨國（境）婚姻媒合「不得廣告」，若在臉書社團或網路等平台刊登招攬跨國（境）婚姻媒合廣告者而被民眾檢舉者，每案可處10萬元至50萬元不等罰鍰，且可連續裁罰。

移民署提醒，網路世界資訊多元，不論民眾以何種方式認識外國對象，禁止不能要求期約報酬或登載廣告；同時呼籲民眾勿以「大陸新娘、外籍新娘」等字搜尋婚媒網站，若輕易相信網路臉書社團的私人介紹行為、網路廣告，日後發生糾紛恐難以解決。

民眾有意尋求跨國婚媒者，移民署表示，可上移民署官網查詢合法婚媒團體，但因跨國婚媒涉異地服務，媒合過程細瑣，務必牢記「二要三多」以維護自己的權益，包括「要記得」與媒合者簽訂書面契約；「要索取」付費收據；以及「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務；雙方婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化；還有婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。（編輯：李錫璋）1080731