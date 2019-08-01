網路代替馬路 新北全區提供法院視訊諮詢

（中央社記者黃旭昇新北1日電）台灣高等法院院長李彥文今天表示，新北市訴訟程序視訊諮詢服務全面普及，有助減少民眾往返法院奔波，讓偏遠地區民眾不用親自到法院諮詢就可就近獲得服務，更親近與瞭解法院。

台灣高等法院與新北市政府合作推動「第二審法院訴訟程序視訊諮詢服務」，今天舉行啟用儀式，新北市府29個行政區公所調解委員會，1日起都可以提供法院訴訟程序視訊諮詢服務，有助於偏遠地區民眾的司法需求。

高院院長李彥文致詞時表示，司法院改善軟硬體增進人民認識法院，此次結合地方政府行政資源，建置多元的法律諮詢管道。

李彥文說，新北地方法院於民國106年與新北市政府合作推動免費視訊諮詢服務，成效良好獲肯定，司法院規劃擴大服務範圍，分階段全面推動司法院所屬一、二審法院視訊諮詢服務，讓民眾就近至各地方政府服務據點獲得司法協助。

李彥文感謝新北市府全力支持配合，以超高的行政效率，讓計畫推展順利，選擇新北轄區的林口、泰山、樹林、鶯歌、三峽等5個行政區，今年7月起合作實施第二審法院訴訟程式視訊諮詢服務。

市府也協助台高院所轄台北、新北、士林、基隆地方法院也相繼加入服務行列，今天起，新北市府29個行政區公所調解委員會，都可提供法院訴訟程序視訊諮詢服務。民眾可就近提出申請，以電腦預約或在現場抽號排隊，以視訊訴訟輔導科專責人員，諮詢訴訟程序相關問題。

高院表示，預計民國109年3月1日起，全國各一、二審法院將持續與各地方政府合作推廣，以資源共享、全區覆蓋無死角，建構全國性普及化的網路服務平台。

市長侯友宜致詞與接受媒體聯訪時表示，新北市轄區遼闊，以視訊解決民眾兩地奔波的辛苦是簡政便民的措施，謝謝司法院、調解委員會及區公所齊力協助，新北市成為全國第一個率先實施法律視訊諮詢服務。

侯友宜說，新北市法律諮詢案一年大約有4萬件，市府試辦視訊服務以來，將近4000名民眾省了兩地奔波的辛苦。視訊是諮詢服務，市民可查詢法院所屬案件進度、開庭日期或辨識法院文書真偽。相關當事人法律權益不受損，法院還是會按照一般實體司法程序進行。（編輯：李錫璋）1080801