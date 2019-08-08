殺害直播主女友案 男子延押沒意見

男子廖晏霆（圖）去年持刀刺死擔任17直播主的邱姓女友，一審被依殺人罪判刑15年、褫奪公權7年，經上訴，二審台灣高等法院8日召開延押庭，廖晏霆僅說對延押沒有意見。中央社記者劉世怡攝 108年8月8日

（中央社記者劉世怡台北8日電）男子廖晏霆不滿擔任17直播主的邱姓女友要求分手，持刀刺死邱女，一審遭判15年，經上訴，二審台灣高等法院今天召開延押庭，廖晏霆僅說對延押沒有意見。

廖晏霆還押時，面對媒體提問，日前遭房東求償須賠新台幣70萬餘元，是否會賠償，廖晏霆低頭不語。

全案緣於，27歲的廖晏霆不滿女友提分手，去年5月28日持水果刀前往女友租屋處殺死女友。台北地方檢察署去年依殺人罪起訴廖男，並以廖男下手之猛，還製造殉情假象企圖規避刑責，請求法院從重量刑。

廖晏霆出庭時，辯稱沒有殺人犯意，是雙方激動拉扯時誤刺。廖男說，帶刀找女友是要自殺給對方看，因為女友朝屋內跑，他上前追去，兩人倒臥在地，直到警察上門才發現女友流血。

廖晏霆還說，不管有沒有人相信，案發當下真的沒有想殺人只想自殺，自己沒死成功卻造成女友死亡，已沒有活在這個世界上的必要，也無法承受這種痛苦，對不起女友，也對不起女友家屬。

廖晏霆一審被依殺人罪判刑15年、褫奪公權7年，案經上訴，由二審台灣高等法院受理，已開庭多次，高院今天開庭僅就羈押期即將屆滿進行訊問，廖晏霆說對延押沒有意見。

此外，郭姓房東不滿房子因這起案件淪為「凶宅」，向廖晏霆求償「房屋交易價值減損」新台幣237萬元，台北地院上月底宣判，判廖晏霆須賠70萬餘元，可上訴。（編輯：方沛清）1080808