苗栗海邊驚見浮屍 身穿國小制服身分待確認

苗栗縣後龍外埔漁港附近海岸10日上午有民眾發現浮屍，警方到場發現，死者年約40多歲男性，身分待確認。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月10日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）苗栗縣後龍外埔漁港附近海岸，上午有民眾發現有浮屍，警方到場發現，死者年約40多歲男性，身體浮腫難以辨認，身上穿著彰化線西國小制服，身分待確認。

苗栗海巡、警方上午接獲通報，在後龍外埔漁港北側約3公里的沙灘上發現一具浮屍，立刻派員到場調查。死者身上無證件，從外觀確認為男性，年約40多歲、身高約170公分。

死者被發現時，除了頭部覆蓋一件彰化縣線西國小制服，沒有其他衣物，身上無明顯外傷，由於全身浮腫，臉部難以辨認。已通報檢察官、法醫相驗。

苗栗警方指出，以制服學號來看，應該是10多年前的制服，經查衣服主人已將衣服捐出，持續追查發現，拾得衣服的是名患有眼疾的身障人士，目前已通知彰化警方聯繫家屬指認，並先朝過濾失蹤協尋人口方向調查。

警方表示，民眾家中或有親屬身穿線西國小制服失蹤，可與苗栗縣竹南警分局偵查隊聯繫，電話（037）473818。(編輯:孫承武)1080810