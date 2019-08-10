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苗栗浮屍難辨認 警方靠學校制服找到家屬

最新更新：2019/08/10 16:23

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）「原制服主人無形中做了一件善事，讓亡者找到回家的路。」苗栗縣後龍鎮外埔沙灘有一具男性浮屍，死者身上僅穿彰化縣線西國小制服，經苗栗、彰化警方合作，順利找到死者家屬。

苗栗縣竹南警分局發布新聞稿表示，上午7時30分許接獲民眾報案後，派員到場調查，確認死者身上沒有身分證件，研判死者年約50、60歲，身高約170公分，因死者身體泡水腫脹，身上無明顯外傷，死因待檢察官相驗後確認。

警方表示，死者身上僅穿著一件繡有「線西」的彰化縣線西國小制服，經彰化縣和美警分局協尋下，找到原制服主人，該主人表示「制服已捐出回收」。

彰化警方持續循線比對，彰化地區有一名失蹤人口與死者特徵相符，通知家屬到場確認後，幾乎可以認定為失蹤者身分，警方為求慎重，仍將在DNA鑑定後確認。

苗栗縣竹南警分局長張文川表示，因制服主人當時心存善念將舊衣物回收利用，穿著二手衣的男子在海飄近百公里後，於後龍外埔沙灘被發現，全身衣物均遭海浪沖走，唯獨制服還在身上，認為「原制服主人無形中做了一件善事，讓亡者可以找到回家的路。」（編輯：卞金峰）1080810

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