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正妹網友騙投資虛擬貨幣 工程師遭詐45萬

最新更新：2019/08/10 16:52

（中央社記者劉建邦台北10日電）刑事局今天表示，詐騙集團以投資虛擬貨幣為由詐財，歹徒先透過交友軟體主動搭訕，再以高額獲利等話術吸引被害人投資，一名工程師遇類似手法，一個月內損失新台幣45萬元。

一名在新竹縣工作的35歲工程師，日前在交友軟體APP，遇到一名自稱為林姓女子的網友搭訕，該網友的大頭照是一名外型亮麗的女生照，過程中，雙方聊到投資話題，相互加LINE。

林女事後透過LINE主動聯繫工程師，並推薦可到某數字資產交易中心網站購買虛擬貨幣投資；工程師一時未查證，從7月初開始匯款多次，共45萬元，直到8月初，工程師想詢問投資獲利細節，發現網站已關閉，也無法聯繫林女，才知受騙。

刑事局分析近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，發現歹徒會先架網頁或設臉書社團，再透過交友軟體、LINE隨即找被害人，若被害人上鉤，就用話術慫恿投資虛擬貨幣，並多次強調「高額獲利且穩賺不賠」。

刑事局指出，民眾應慎選投資管道，若標榜「高額獲利、穩賺不賠」等字眼，有可能是詐騙集團設下圈套，對於網友推薦來路不明投資管道，應再三確認，遇類似狀況打165反詐騙專線諮詢。（編輯：謝雅竹）1080810

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