白牌車司機載到醉漢 遭鐮刀敲頭還被搶車

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹縣一名白牌計程車司機凌晨載到酒醉乘客，途中竟遭乘客持鐮刀刀柄敲頭，抵抗過程不慎被鐮刀割傷，最後車輛甚至被乘客搶走，乘客酒醒後驚覺犯下大錯，到派出所自首。

警方調查，40歲陳姓男子凌晨喝酒醉，撥打電話叫白牌計程車接他回家，途中竟拿出一把鐮刀，要求「開快一點」，司機原先不想搭理，但陳男竟以鐮刀刀柄不斷敲擊司機頭部，司機見陳男已失控，只好找機會先下車避難，過程中不慎被鐮刀割傷右手虎口與中指。

司機下車後，陳男竟趁隙跳到駕駛座，將車直接開走，令司機當場傻眼，趕緊通報友人到場搭救，並在附近區域找尋車輛下落。

陳男開走車輛後，不斷在附近產業道路繞行，最後終於酒醒，認為自己犯下大錯，才趕緊將車開到附近派出所自首。

白牌車司機帶著傷勢抵達派出所，警方協助通報救護車到場將司機包紮送醫，初步確認司機後腦勺腫脹，右手虎口、中指有撕裂傷，所幸送醫後無大礙。

陳男向警方坦承因酒醉傷人、搶車，但其他細節無法清楚交代，警方對他進行酒測，酒測值達0.25毫克，訊後依強盜、公共危險罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1080811