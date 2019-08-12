世界警消運動會寫佳績 已奪4金3銀

2019年第18屆世界警察消防運動會8日起在中國大陸四川舉行，統計前3天、5項賽事，台灣選手勇奪4金3銀8銅，盧靜盈（前排右4）奪柔道女子組18歲以上無限量級二連霸冠軍殊榮。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）警政署今天表示，世界警察消防運動會於8日起於中國大陸四川舉行，統計前3天、5項賽事，台灣選手勇奪4金3銀8銅，盧靜盈奪柔道女子組18歲以上無限量級二連霸冠軍殊榮。

警政署今天發布新聞稿表示，「2019年第18屆世界警察消防運動會」於8日至18日於中國大陸四川成都登場，前3天賽程包括有游泳、半程馬拉松、柔道、掰手腕及越野跑等5項賽事。

統計前3天賽程結果，警政署說，台灣選手就取得4金3銀8銅的輝煌戰果。

其中，女子柔道部分，巾幗不讓鬚眉戰功卓著，新北市警察局三重分局警員黃佩紋、金山分局警員盧靜盈及警政署保安警察第一總隊隊員韓宜頻等3人，就一舉奪下3面金牌。

警政署指出，盧靜盈這次是3度問鼎世界警察消防運動會，且二度獲得金牌，締造柔道女子組18歲以上無限量級二連霸冠軍的殊榮。

此外，傳承父業的桃園市警察局警員連英傑為首次參賽，但以81.8公斤劣勢參加柔道男子組18歲以上、90公斤以下賽事，兩度擊敗蒙古勇士獲得金牌。

警政署說，連英傑自小就特別喜愛柔道，且一家四姊弟都在柔道運動項目發光發熱，他的姊姊連珍羚現為台灣奧運儲備選手，8月底還將赴日本東京參加世界盃柔道比賽，積極備戰2020東京奧運。

警政署表示，面對未來幾天賽事，參賽選手們將持續過關斬將、為國爭光，也希望大家一起為他們加油打氣。（編輯：張銘坤）1080812