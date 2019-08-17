桃園鐵路地下道落石傷人 台鐵局搶修全面檢視

有民眾在行經桃園市中壢區地下道時，遭涵洞上方水泥塊掉落砸中摔車受傷，由於上方橋梁由台鐵負責養護，台鐵表示，除派員慰問傷者外，也會檢討原因提出改善措施，避免意外再次發生。（台灣鐵路管理局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）有民眾在行經桃園市中壢區地下道時，遭涵洞上方水泥塊掉落砸中摔車受傷，交通部台灣鐵路管理局今天表示，除派員慰問處理後續醫療及賠償事宜，也會儘速改善避免再次致災。

桃園市政府消防局表示，昨天下午5時40分接獲報案指出，一名女性機車騎士在行經中壢區中新地下道時，遭涵洞上方水泥塊掉落砸中肩膀，因為失去重心而摔車，在送院檢查後發現有肩頸疼痛、右眼血腫、流鼻血等症狀，所幸意識清楚、沒有生命危險。

市府養護工程處表示，為配合機場捷運A23站中壢車站鐵路地下化先導工程，市府階段性封閉元化地下道，並由鐵道局負責將連接前後站的中新地下道，從原本的雙向4車道拓寬為6車道，在去年8月啟用。昨天事發後已派員搶修，調查後無結構性危險，目前已要求台鐵全面檢查桃園市內鐵路橋梁。

台鐵局表示，地下道上方橋梁由台鐵負責養護，這次是修補的混凝土掉落砸傷人，台鐵局除派員慰問傷者，處理後續醫療及賠償責任事宜外，也檢討原因提出改善措施，避免意外再次發生。（編輯：謝雅竹）1080817