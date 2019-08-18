北市董娘遭假檢警詐騙 匯款19次丟上億

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市一名50多歲董娘日前接獲詐騙集團偽冒檢警電話行騙，一個月就匯款19次到歹徒香港帳戶，期間金融機構兩次關懷提問仍未成功攔阻，初估總受騙金額超過新台幣1億元。

北市警方獲報，北投區一名50多歲企業吳姓董娘接獲詐騙集團假冒檢警的詐欺電話，竟不疑有他依照對方指示於5月20日至6月25日期間，臨櫃匯款19筆金額至歹徒所指定的香港帳戶，直到7月4日遲未等到歹徒解除凍結帳戶回覆訊息，發不出員工薪水才驚覺受騙。

初步受騙財損金額，統計約為新台幣1億177萬餘元。

警方今天表示，吳女在匯款過程期間，相關金融機構曾進行過兩次關懷提問，卻仍遭詐騙。其中，吳女匯出首筆4萬美元時，經行員關懷提問後，吳女丈夫認為公司款項向來都由妻子處理，便不疑有他匯出。

吳女直到7月4日因遲未等到詐騙集團回覆解除凍結帳戶訊息，擔憂隔天發不出公司員工薪水，才向女兒陳述整起事件過程，這才驚覺遭到詐騙，立即向警方報案請求協助。

警方受理案件後，立即組專案小組偵辦中，並邀集北市所有金融機構總行進行座談，協請遇提領大額現金或境外匯款案件，應再通知警察前往進行複式關懷提問，加強相關防詐作為。（編輯：張銘坤）1080818