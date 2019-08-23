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六輕台化芳香烴三廠氣爆 雲檢起訴廠長等7人

最新更新：2019/08/23 15:21
六輕台化芳香烴三廠氣爆案，雲林地檢署23日表示，偵查終結，依失火燒毀住宅等以外之物罪嫌，對郭姓廠長等7人提起公訴。圖為今年4月7日氣爆案現場。（資料照片，雲林縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真　108年8月23日
六輕台化芳香烴三廠氣爆案，雲林地檢署23日表示，偵查終結，依失火燒毀住宅等以外之物罪嫌，對郭姓廠長等7人提起公訴。圖為今年4月7日氣爆案現場。（資料照片，雲林縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真　108年8月23日

（中央社記者葉子綱雲林縣23日電）六輕台化芳香烴三廠今年4月7日氣爆案，雲林地檢署今天表示，偵查終結，以失火燒毀住宅等以外之物罪嫌，對郭姓廠長等7人提起公訴。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，雲林地檢署檢察官吳文城指揮內政部保七總隊第三大隊第二中隊、雲林縣警察局台西分局等，偵辦今年4月7日台灣化學纖維公司芳香烴三廠氣爆案，偵查終結提起公訴。

檢方調查指出，被告7人分別是芳香烴三廠的廠長、製程課長、檢核值班主管、保養人員、值班盤控人員、領班人員、現場巡檢人員等，長期對管線疏於檢查、保養及維修，致芳香烴三廠200區去丁烷塔3C250至3E254間的10吋液化石油氣（LPG）管線逐漸減薄，無法承受管內壓力，以致破裂而洩漏管內液化石油氣。

檢方調查，此種洩漏情況急迫，無法立即架設鷹架接近破裂處沖吹稀釋濃度及維修情形下，應立即關閉管線運作，以阻止液化石油氣繼續外洩，並進行灑水降溫，以避免爆炸。

但今年4月7日上午9時30分許，現場巡檢人員發現管線破裂後，逐層通報至廠長，僅以加強巡視監看破裂情形，無人依其本職專業執行停止管線運作及灑水等預防措施，致管線在當天下午1時55分引爆，致生公共危險。

黃怡華表示，此氣爆案雖未造成人員死傷，但震波威力影響廣闊，造成公共危險程度極大，洩漏氣體雖非有害物質，經調查證據顯示，並非故意，是因過失所致，依違反刑法失火燒毀住宅等以外之物罪嫌起訴。

台塑六輕工業區台化公司芳香烴三廠今年4月7日下午2時4分獲報，液化石油氣管線去乙丁烷塔破裂引發爆炸，火勢在當天下午4時6分控制，沒有人員傷亡，但是為了殘存氣體燃盡，火勢直到隔天8日下午3時51分熄滅，燃燒近26小時，事發後包括雲林縣政府等各界，要求六輕全面總體檢管線安全。（編輯：翁翠萍）1080823

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