警開罰鍵錯身分證字號 民眾收到烏龍罰單

無黨籍台南市議員陳怡珍（圖）26日指出，一名在北部工作的陳姓男子收到台南市交通局交通事件裁決中心19日發出的裁決書，稱他1月8日在台南市中西區違規闖紅燈，卻未繳罰款，讓陳男不知所以然，經查才發現是警方開罰時，鍵錯身分證字號所致。（台南市議會提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）一名在北部工作的台南市籍陳姓男子收到一張汽車罰款裁決書，但陳男名下沒有汽車。經台南市議員召開記者會揭露後，原來是警方開罰時，鍵入錯誤的身分證字號造成烏龍罰單。

台南市議員陳怡珍今天召開記者會指出，陳男收到台南市交通局交通事件裁決中心在8月19日發出的裁決書，指稱他於1月8日在台南市中西區違規闖紅燈，卻未繳罰款，這讓在北部工作的陳男不知所以然。

她表示，陳男名下沒有汽車、也沒有開車，裁決書讓他莫名，只好委託家人向開罰的台南市政府警察局第二分局反映，警方說應找台南監理站處理，陳男家人轉至監理站澄清後，監理站人員拿走裁決書後說「沒事了，將再重新製單給真正的車主」，哪知事隔1週，陳男違規紀錄還是沒有消除。

陳男的遭遇被披露後，台南市交通局立刻清查發現，原來是當時警察攔查闖紅燈勤務時，原應對違規的楊姓車主開罰，但鍵入錯誤的身分證字號，結果違規車主未到案處理，反倒是無關的民眾收到裁決書。

交通局人員指出，已更正、列管實際違規人，陳男紀錄也已撤消。市警局二分局也對鍵入錯誤的身分證字號作業表示歉意。（編輯：戴光育）1080826