華山分屍案上訴二審 凶嫌陳伯謙續押禁見

（中央社記者劉世怡台北27日電）發生在去年6月的華山草原分屍案，凶嫌陳伯謙涉嫌性侵、殺害被害人高姓女子後棄屍，一審法院5日判決陳男死刑，褫奪公權終身。經上訴，二審今天開移審庭後，裁定續押禁見。

二審台灣高等法院指出，經訊問被告陳柏謙後，依他的供述內容及卷內相關證據，認為他犯罪嫌疑重大，且犯後曾支解被害人屍體予以丟棄，有湮滅證據的事實，又所犯強制性交而故意殺害被害人，本刑為死刑或無期徒刑，經一審判處死刑後，他有畏罪逃亡、規避審判的動機及高度可能。

高院認定，陳柏謙有逃亡之虞、又有湮滅證據行為，並供述指本案尚有男子ERIC涉案，可能有勾串共犯或證人之虞，有羈押的必要，當庭諭令羈押，並禁止接見、通信。

一審台北地方法院判決指出，陳伯謙去年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，被害人高姓女子於同年5月31日下午到「野居草堂」，與陳男等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。

陳伯謙在同日凌晨4時左右，性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒後反抗，陳男便以手勒死高女、分屍，並將高女包包內的現金花用殆盡。陳男同年6月4日將屍塊棄置在陽明山，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。

判決指出，陳伯謙偵查中坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體犯行，但否認性侵。審理時又翻供否認殺人，辯稱是一位英文名字叫ERIC的台灣男子殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍。不過，法院調查後認為陳男說法均不可採。

一審法院認定，陳伯謙涉犯強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身；竊盜罪，有期徒刑10月；遺棄屍體罪，有期徒刑4年6月。應執行死刑，褫奪公權終身。（編輯：李亨山）1080827