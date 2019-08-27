前立委蔡豪涉家暴一審判刑 政壇夫妻變調

前立委蔡豪（左）被前妻、屏東縣議員宋麗華（右）控告違反保護令闖民宅並嗆「毀容侍候」，27日法院宣判蔡豪違反保護令2罪，各判處有期徒刑3月、拘役30日。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄27日電）前立委蔡豪被前妻、屏東縣議員宋麗華控告違反保護令闖民宅並嗆「毀容侍候」，橋頭地方法院今天宣判，依違反保護令2罪，各判處有期徒刑3月、拘役30日，都得易科罰金，可上訴。

蔡豪因賄選案入獄服刑，假釋刑期間懷疑宋麗華出軌，蔡豪民國106年4月間又見宋麗華的司機私家轎車停放宋麗華高市鳥松區住處停車位，憤而上前砸車；宋麗華隔天向高雄少年及家事法院聲請緊急保護令，但蔡豪拒不簽收。

蔡豪隨後接二連三透過行動電話傳訊息向宋恫嚇「男女有人不知廉恥，我將毀容侍候」，「我無奈接受，你也回不了頭，但你會有報應的」等。

宋麗華不堪其擾於是向仁武警分局報案指控蔡豪違反保護令。

橋頭地院認定蔡豪犯違反保護令2罪，又是累犯，分別判處有期徒刑3月、拘役30日，都得易科罰金，全案可上訴；同案毀損轎車部分則經被害人林姓司機具狀撤告。

蔡豪、宋麗華曾是屏東政壇夫妻檔，兩人已於106年下半年離婚。（編輯：林沂鋒） 1080827