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新進司法官學員台中市有10人 縣市排行第一

最新更新：2019/08/28 20:25

（中央社記者蕭博文台北28日電）司法官第60期本週開訓，59名新學員中有10人戶籍地來自台中市，人數首度超越雙北。司法官學院院長蔡碧玉說，背後因素值得探討。

法務部司法官學院今天與媒體茶敘，指出最新一期司法官學員共59人，台北市、新北市各有7人、8人，高雄市有9人。台中市有10人，人數在全台各縣市排名第一。

蔡碧玉說，過去司法官學員的雙北人數比例超過40%，且集中在特定的大學，的確有都市化、菁英化的傾向，60期學員名單首度出現台中、高雄人數超越雙北的現象，背後因素值得探討。

此外，蔡碧玉指出，如果學員集中在高社經階層，將來面對來自弱勢或中低階層的當事人，可能出現生活經驗的落差，司法官學院只能盡可能透過多元課程、實習機會，讓學員體會、理解不同階層的生活。

蔡碧玉表示，檢察官、法官初派任官的年齡平均約30歲，其實不算太菜，但外界仍存有初任司法官社會經驗不足的聲音，因此司法官學院規劃多元機構實習課程，實習地點包括台積電、會計師事務所、長庚醫院，期望讓司法官學員多元化的學習經歷，具備多元觀點，深化社會體驗。（編輯：戴光育）1080828

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