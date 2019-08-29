財產申報不實 許志堅興訟抗罰敗訴確定

（中央社記者劉世怡台北29日電）前新北副市長許志堅涉收業者錢及蕭邦錶等，遭監察院以申報財產不實開罰20萬元。許興訟抗罰敗訴後上訴。二審今指他沒具體指摘原判決違背法令之處，上訴不合法，裁定駁回確定。

刑事部分，許志堅涉嫌收受賄賂新台幣615萬元，協助業者推動都更案，最高法院判處10年徒刑、褫奪公權5年定讞。許志堅今年3月間已入監服刑。

全案緣於，監察院開罰指出，許志堅於民國101年擔任新北市副市長期間，遭查獲故意未據實申報財產，他借用兒子許士耘的帳戶等，存放自己的存款125萬6000元及價值21萬6750元的蕭邦錶，合計147萬2750元。監察院認定許志堅有故意隱匿財產而不實申報，106年年底裁處20萬元罰鍰。

許志堅不服，提起行政訴訟抗罰，一審台北地方法院判許志堅敗訴，許志堅不服提起上訴，由二審台北高等行政法院受理。

許志堅主張，帳戶的錢，他沒有支配管理、運用的權利，一審未詳加調查，就認定他為借用並作為收受收受業者周麗惠存入款項之用，且周麗惠贈與蕭邦錶給他，是基於生日祝福及人際交往的回禮。

台北高等行政法院認定，許志堅僅就原判決結果不符他所希望而再爭執，未具體指摘原判決違背法令之處，上訴不合法，因此裁定駁回。全案確定。（編輯：李亨山）1080829