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疑錯過交流道 老翁駕賓士車遭大貨車撞死

最新更新：2019/08/30 11:34

（中央社記者楊思瑞台南30日電）國道1號新營路段今晨5時多發生一起死亡車禍，74歲張姓老翁駕駛賓士休旅車疑開過頭，在南向車道路肩倒車要轉回交流道時，遭外側車道大貨車撞上，賓士車全毀，老翁送醫不治。

國道警方和高公局為處理車禍，緊急封閉南向外側車道、路肩，以及上、下交流道的匝道口各一線，一度造成回堵平面車流。目前已將肇事車輛先移除，事故原因由國道公路警察局第四警察大隊新營分隊調查釐清。

這起車禍在今天清晨5時25分發生，賓士車疑在南下288.5公里處的路肩倒車時，因車尾左偏至外側車道，遭後方大貨車追撞，賓士車原地轉向半圈，再遭擠壓衝破護欄，推移到交流道前的匝道，現場一片狼藉。

有用路人趕緊下車警戒，並協助脫困，但張姓老翁昏迷受困車內。台南市政府消防局新營分隊到場，破壞車體將人救出，傷者送柳營奇美醫院急救後仍宣告不治。

大貨車駕駛未受傷，但驚魂未定，他表示，遠遠有看到前方賓士車在路肩倒車，通過時發生撞擊。警方初步排除酒駕肇事，研判家住鹽水的張姓老翁，可能開過頭忘了下交流道才冒險倒車。(編輯:孫承武)1080830

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