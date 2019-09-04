更多編輯台推薦新聞：
專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

從零學習汽車噴漆 楊婷喻奪技能競賽金牌
生活

從零學習汽車噴漆 楊婷喻奪技能競賽金牌

機上盒第2波黑名單 新增非官方小米盒子及普視
產經

機上盒第2波黑名單 新增非官方小米盒子及普視

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國旅補助第2波擬16日上路 推夜市200元抵用券
首頁 / 社會

畜牧場女工掉攪拌機致死 南市工安究責

最新更新：2019/09/04 20:14

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南關廟一處畜牧場上午發生工安意外，吳姓女員不慎掉入飼料攪拌機內死亡。雖然吳女是時薪制勞工，但台南市勞工局除依法究責，已要求業者給付40個月平均工資死亡補償。

台南市政府消防局119勤務中心通報台南關廟冠福畜牧場上午發生工安意外，57歲吳姓女員工工作時不慎掉入飼料攪拌機內，遭機器攪拌致死。

南區職安中心第一時間派員前往現場檢查，災害發生時罹災吳女在畜牧場工作場所內從事飼料投入混合機投料口作業，不慎墜入混合機投料口內，遭混合機內刀韌攪切致死。

災害檢查發現混合機投料口沒有覆蓋、護圍，以及高度在90公分以上圍柵等必要設備。職安署南區職業安全衛生中心已要求立即停工，後續將依法追究相關單位及人員責任。

另查罹災吳女屬時薪制勞工，適用勞動基準法相關規定，雇主未為她投保勞保，仍要依勞動基準法第59條第4款規定，給與5個月平均工資的喪葬費外，並應一次給與其遺屬40個月平均工資死亡補償，勞工局將持續追蹤了解。此外，勞工局職災個管員接獲通報後，也已聯繫家屬提供後續關懷協助。（編輯：黃世雅）1080904

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報