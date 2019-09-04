畜牧場女工掉攪拌機致死 南市工安究責

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南關廟一處畜牧場上午發生工安意外，吳姓女員不慎掉入飼料攪拌機內死亡。雖然吳女是時薪制勞工，但台南市勞工局除依法究責，已要求業者給付40個月平均工資死亡補償。

台南市政府消防局119勤務中心通報台南關廟冠福畜牧場上午發生工安意外，57歲吳姓女員工工作時不慎掉入飼料攪拌機內，遭機器攪拌致死。

南區職安中心第一時間派員前往現場檢查，災害發生時罹災吳女在畜牧場工作場所內從事飼料投入混合機投料口作業，不慎墜入混合機投料口內，遭混合機內刀韌攪切致死。

災害檢查發現混合機投料口沒有覆蓋、護圍，以及高度在90公分以上圍柵等必要設備。職安署南區職業安全衛生中心已要求立即停工，後續將依法追究相關單位及人員責任。

另查罹災吳女屬時薪制勞工，適用勞動基準法相關規定，雇主未為她投保勞保，仍要依勞動基準法第59條第4款規定，給與5個月平均工資的喪葬費外，並應一次給與其遺屬40個月平均工資死亡補償，勞工局將持續追蹤了解。此外，勞工局職災個管員接獲通報後，也已聯繫家屬提供後續關懷協助。（編輯：黃世雅）1080904