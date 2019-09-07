兒子失聯6年 老夫婦感謝基警及時尋獲

基隆市警察局第一分局第3組組長許耀彬日前幫高雄一對老夫妻成功找到失聯6年的兒子，事後收到家屬所寄感謝卡，許耀彬7日表示，這張感謝卡完勝警察獎懲令，是最好的禮物及鼓勵。（警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年9月7日

（中央社記者沈如峰基隆7日電）高雄一對老夫婦日前拿著基隆員警許耀彬成功尋人的報導，專程北上請許耀彬幫忙尋找失聯6年兒子。許耀彬透過系統一週就查出老夫婦兒子下落，促成一家團圓美事。

「我兒子失蹤6年多了，我們怎麼找都找不到，請你幫幫我！」高雄一對70多歲葉姓與黃姓老夫妻，在8月29日拿著一份報紙報導，專程北上到基隆市警察局第一分局尋找第三組長許耀彬。報導中提到，許耀彬近年來成功找到很多失蹤人口。

許耀彬當時耐心聽完老夫婦陳述孩子失蹤情形，先用電腦過濾失蹤人口相關動態資料，發現民國107年還有一筆動態訊息後，直接告訴老夫婦「放心啦，你的小孩應該平安，你們先回高雄，我會用心協尋，請放心！」。老夫婦一聽兒子平安，語帶哽咽先道謝，之後返回高雄等待消息。

經一番努力，許耀彬再透過相關查詢分析，很快就在9月4日聯絡到老夫婦的31歲葉姓兒子。葉男向警方告知他人平安，目前在台中工作，只是6年來都沒有與家人聯絡。

「你的父母為了尋找你，特地從高雄北上到基隆請求協尋，請你一定要打電話與母親聊聊或是報平安」許耀彬當時向葉男轉達訊息後，葉男當晚就撥打電話回家報平安，並告訴母親過年時會返家，老母親一接獲兒子來電，激動得熱淚盈眶，馬上將好消息傳訊息告知許耀彬，為這起案件留下完美結局。

許耀彬今天說，6日他收到葉男母親所寄的感謝卡，看完內容後認為，這張感謝卡完勝警察獎懲令，也是最好的禮物與最好的鼓勵。（編輯：張銘坤）1080907