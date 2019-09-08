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金門縣衛生局長涉施暴 檢方偵辦中

最新更新：2019/09/08 10:36
金門地檢署9日表示，金門縣衛生局長王漢志涉對急診室醫師施暴，地檢署已分案並指揮縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，確保醫事人員執行醫療業務時的安全及保障病人就醫安全。中央社 108年9月8日
金門地檢署9日表示，金門縣衛生局長王漢志涉對急診室醫師施暴，地檢署已分案並指揮縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，確保醫事人員執行醫療業務時的安全及保障病人就醫安全。中央社 108年9月8日

（中央社金門縣8日電）金門地檢署今天表示，金門縣衛生局長王漢志對急診室醫師施暴，地檢署已分案並指揮轄區縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，追查有無涉犯刑法恐嚇、傷害等罪嫌。

地檢署發布新聞表示，6日晚間10時30分許，接獲衛生福利部金門醫院通報，急診室發生醫療暴力事件，施暴者是病患家屬王漢志，即現任金門縣衛生局局長，地檢署立刻分案，並指揮轄區金門縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，追查有無涉犯醫療法第106條第3項及刑法恐嚇、傷害等罪嫌。

金門地檢署表示，為防制醫療暴力，確保醫事人員執行醫療業務時的安全及保障病人就醫安全，早依部頒規定訂定「福建金門地方檢察署醫療暴力防制要點」，轄區醫療機構發生醫療暴力事件時，可在第一時間填具通報單通報，檢方都將立即分案偵辦，絕不姑息，對醫療暴力事件絕對零容忍。（編輯：方沛清）1080908

金門地檢署9日表示，金門縣衛生局長王漢志對急診室醫師施暴，地檢署已分案並指揮轄區縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，追查有無涉犯刑法恐嚇、傷害等罪嫌，對醫療暴力事件零容忍。中央社 108年9月8日
金門地檢署9日表示，金門縣衛生局長王漢志對急診室醫師施暴，地檢署已分案並指揮轄區縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，追查有無涉犯刑法恐嚇、傷害等罪嫌，對醫療暴力事件零容忍。中央社 108年9月8日
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