花葬愛犬放門口遭竊 婦稱拿回家養魚

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）基隆一間寵物店飼養的黃金獵犬「牛牛」2年前離世，業者將牠的骨灰埋在花盆後放在店門口，花盆日前被李姓女子偷走，李女到案後供稱原本想用來養魚，警方訊後將她函送法辦。

寵物店業者「牛牛屋寵物精品旅館」昨天在臉書（Facebook）專頁發文表示，7日凌晨1時50分，一名騎車的女士拿走門口花圃上的花盆，花盆非常不值錢，但是花盆裡面有牛牛的骨灰，不懂拿走枯萎的花盆要幹嘛，「快還我，拜託」。

業者表示，慶幸的是，當初就是怕有這種憾事發生，把牛牛的骨灰分放，所以還剩一盆大樹，被拿走的是最小盆的，但還是覺得心疼，「畢竟牛牛留下來的任何東西，我們都視如珍寶」。

業者說，「致偷花盆大嬸，我們要恭喜妳即將升官發財了，因為我們牛牛真的是超級Luck Angel」，有牛牛在的時候一切都非常的順利大發，所以希望偷花盆大嬸一切順利。

發文一出網友紛紛留言回應，「拿花盆的大嬸，是有事嗎」、「這樣也要拿，那是別人的寶貝」、「牛牛一定會找到回家的路，應該很快就回家的」。

業者今天中午在臉書更新提到，拿花盆大嬸的丈夫已把花盆還回來了，但重要是裡面的土，不久後他也把土帶來歸還，「我們牛牛真的真的很愛媽媽，自己找到回家的路，回來繼續守護牛牛屋」。

第四警分局安樂派出所得知消息後也派員前往寵物店瞭解事發過程，經調閱監視器比對車號，下午2時許通知56歲李女到案說明，李女供稱，花盆原本想拿回家養魚，不知裡面是骨灰，對業者深感抱歉。

警方表示，雖然業者不予追究，但因竊盜屬公訴罪，警方訊後依法將她函送基隆地檢署偵辦，警方並呼籲民眾隨意拿走放置路邊物品，恐涉及竊盜罪，切勿以身試法。（編輯：方沛清）1080910