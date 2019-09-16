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北巿男丟信號彈致大火 二審認自首判刑4年

最新更新：2019/09/16 13:28

（中央社記者劉世怡台北16日電）詹姓男子陪友人談判，因不滿對方口氣不佳，涉點燃信號彈朝北巿住商大樓3樓辦公室丟，引發辦公室大火並導致1人嗆傷。二審今天考量詹男當天犯案後自首，判刑4年。還可上訴。

全案緣於，詹男的友人向李姓男子借用勞力士黑水鬼手錶未歸還，引發糾紛，詹男與友人等人於去年10月27日凌晨前往李男在北巿的辦公室談判，但李男不在，由辦公室工作的謝男出面應對。

詹男不滿謝男商談期間口氣不佳，從口袋取出信號彈點燃後朝辦公室丟擲後離去，火勢迅速延燒，天花板、隔間牆等多處嚴重燒毀，謝男則因逃離時遭濃煙嗆傷。李男及謝男報警提告。

一審法院依放火燒燬現有人所在之建築物罪，判詹男7年8月，詹男不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

詹男主張，以為信號彈是壞的，拉開丟地上沒起火，他就走了，回家小睡起來看新聞才知道有火警，不知道會造成火災，後來他就主動前住台北地檢署製作筆錄表明信號彈是他丟的，應符合自首可減刑。

二審認定，原審誤認不符合自首有誤，當時警方進行調查，還沒掌握縱火嫌犯的真實身分前，詹男就主動前往北檢到案說明，應符合自首要件，因此改判4年徒刑。全案還可上訴。（編輯：李亨山）1080916

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