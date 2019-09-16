海巡署成立偵搜犬區隊 防範疫情打擊毒品

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）為了防範非洲豬瘟疫情擴散，同時遏止各類新興毒品傳遞，海巡署今天在北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，希望借重偵搜犬靈敏的嗅覺，協助海巡邊境防疫打擊不法。

海巡署長陳國恩接受媒體聯訪表示，海巡署在民國89年曾從國防部軍犬育訓中心收編200多隻軍犬，協助岸際巡邏任務，主要是防範偷渡、走私、滲透，但因沒有新血加入，於104年走入歷史。今天成立的「海巡偵搜犬區隊」則是期望借重其靈敏嗅覺，防範非洲豬瘟疫情及各類新興毒品入侵。

陳國恩表示，目前營區內共有15隻海巡偵搜犬，品種包括拉不拉多、德國狼犬、比利時狼犬及史賓格等，未來將在專業師資培訓下，進行為期4個月的農畜產品、毒品及爆裂物等訓練，並與領犬員培養默契，預計在明年正式服勤。

他說，偵搜犬的嗅覺是人的10萬倍到100萬倍，再加上科技的輔助，可分辨3000種以上味道的靈敏嗅覺，所以海巡署想借助偵搜犬，協助海防第一線的守護作業，在重要的商港及漁港部署查緝新能量，加強邊境防疫、緝毒，打擊不法犯罪。

陳國恩指出，行政院也決定，國際商港出港部分，明年起將交給海巡執行人身、隨身行李和貨品的安全檢查，透過海巡偵搜犬區隊的成立，不但可以大幅提升台灣在邊境防疫、緝毒等防衛能力，未來也會與桃園市政府密切合作，讓邊境防疫工作滴水不漏。（編輯：方沛清）1080916

海巡署16日在北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，希望借重偵搜犬靈敏的嗅覺，協助海巡邊境防疫打擊不法。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月16日

海巡署16日在北部分署竹圍營區成立「海巡偵搜犬區隊」，希望借重偵搜犬靈敏的嗅覺，防範非洲豬瘟疫情及各類新興毒品入侵。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月16日