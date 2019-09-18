廣大興案宣判 昔辦案檢察官：起訴罪證功不可沒

（中央社記者程啟峰高雄18日電）廣大興案馬尼拉地區初審法院宣判，8名開槍的菲律賓海岸防衛隊人員判刑，已轉任律師的昔日承辦檢察官劉嘉凱今天表示，當時全案蒐證完備，起訴罪證還獲菲方採納，功不可沒。

2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在台菲重疊海域射擊台灣「廣大興28號」漁船，造成船員洪石成中彈身亡，馬尼拉地區初審法院判處8名開槍的菲律賓海岸防衛隊人員8年又1天到14年8個月又1天不等徒刑。

時任屏東地檢署檢察官的高雄市浩業法律事務所律師劉嘉凱當時承辦廣大興案，他下午在律師事務所接受媒體聯訪回憶當時辦案情況。

劉嘉凱當時往返台菲兩地辦案，馬拉松式偵訊相關涉案人員，並多次登上「廣大興28號」漁船及菲國公務船勘驗，案發後3個月後將全案起訴。

劉嘉凱指出，當時跟承辦檢警人員與正處低氣壓中的家屬到屏東縣小琉球大福漁港登上「廣大興28號」辦案，看見船身彈孔、彈痕累累，令人怵目驚心，當下的心情與家屬一樣難過；他並對漁船在經濟海域內作業卻遭菲律賓公務船掃射攻擊而出人命，深表同情，決心為家屬討回公道。

他說，雖然台菲兩地司法制度不同，以國內殺人罪刑期10年以上，菲國法院對本案的判刑雖不滿意但還可以接受。

劉嘉凱表示，當時與承辦檢警人員對全案蒐證相當認真且齊全，不僅在台對死者相驗並對漁船現場勘驗，還赴菲律賓登上菲律賓公務船勘驗；他到菲律賓辦案從一早8時開始，往往一路訊問被告到隔天凌晨，赴菲辦案期間受到漁業署、外交部駐菲人員幫很大的忙。

他提到，全案起訴後，菲國檢察官也多次來台採證台灣檢警蒐證的罪證，為確認罪證，自己當時也接受過來台的菲律賓檢察官詢問2、3次，並協同他們去台北法務部拜會或南下屏東看現場，甚至菲國法院還一度要請他出庭作證，但後來幾經溝通對方就以罪證取代人證。

劉嘉凱認為，台菲司法制度不同，但菲國法院能採納台灣起訴的罪證，經雙方司法合作一起將被告繩之以法，值得肯定。他說，本案起訴罪證完備且明確，未來無論兩造任何一方要上訴，相信罪證都經得起檢驗。

至於死者洪石成女兒洪慈綪對本案政府處理不盡滿意，劉嘉凱表示，參與本案偵辦過程後深覺得政府包括法務部、外交部及漁業署等單位都已盡了全力，洪慈綪可能因沒有全程參與而有所誤解。（編輯；黃世雅）1080918